Dame wil ‘surfen’ in zwembad. Maar dan? RAVAGE! (video)

Jawel! We hebben weer een tafereeltje gevonden dat thuishoort in de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Een drankje, wat vrienden, een zwembad: genoeg ingrediënten om er een gezellige dag van te maken. Dat dacht ook onderstaande vriendengroep. Het hoofdpersonage van dienst is een dame die besluit om vanop de rand van een zwembad op een surfplank te springen. En warempel: alles lijkt prima te verlopen!

Niet veel later gaat het echter toch nog mis. De surfplank, die zich ondertussen op de bodem van het zwembad bevond, vliegt aan een rotvaart uit het water en richting de cameraman die aan een glazen tafel zit. Gevolg? Een behoorlijk stevige ravage. Dat zie én hoor je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!