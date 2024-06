Vrouw komt gevaarlijk dicht bij giraf en heeft dat geweten: “Je hebt nog geluk gehad!” (video)

Een toeriste beleefde onlangs een spannend moment toen ze oog in oog stond met een giraf. “Weet jij wel hoe gevaarlijk een stamp van een giraf is?!”, klinkt het in de reacties.

Musiiwa Sikhwari was onlangs in Zuid-Afrika, waar ze met vrienden een wandeling maakte door de wilde natuur. Op een bepaald moment kwamen ze een giraf tegen en probeerde de vrouw zo dicht mogelijk bij het dier te komen. Laatstgenoemde vond dat niet zo gezellig en maakte dat duidelijk met zijn linkerpoot. Sikhwari werd maar nét niet geraakt, maar viel wel op de grond.

Waarschuwing

Ze deelde de video op TikTok, waar de beelden inmiddels met meer dan vier miljoen views viraal gaan. “Ooit loopt het voor mij écht mis bij het maken van content”, knipoogt ze erbij. Haar volgers vonden haar actie toch niet zo’n denderend idee. “Hoe leg je uit dat je gestampt werd door een giraf?”, “Weet jij wel hoe gevaarlijk een stamp van een giraf is?!”, “Wat heb je tegen hem gezegd?!”, “Meid, je bleef het dier uitdagen, maar ik hoop dat alles oké is met je”, en “Je hebt nog geluk gehad dat je niet geraakt werd. Dat kan dodelijk zijn!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok