Dame wil via hondenluik naar binnen kruipen. Maar dan? PROBLEEM! (video)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Een hondenluik is gemaakt voor… honden. Andere huisdieren passen er waarschijnlijk ook wel door. Maar voor volwassen mensen? Niet geschikt, zo blijkt. Dat heeft deze dame aan den lijve mogen ondervinden. Zo probeert ze via het hondenluik naar binnen te geraken. Dat lijkt haar aanvankelijk nog te lukken ook, maar niet veel later zit ze meer dan stevig vast. Hoe dat eindigt, ontdek je op onderstaande beelden.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan vast goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!