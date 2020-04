Beelden van haar ‘spraakmakende’ stukje worden nu gretig gedeeld.

Melinda Meza is haar naam. En de dame werkt voor tv-station ‘KCRA 3’ in Sacramento, Verenigde Staten.

En ook voor haar is het dezer dagen wat aanpassen. Gelukkig kan ze van thuis uit werken. Nu ja, gelukkig…

Melinda gaf vanuit haar badkamer aan de kijkers mee hoe ze zelf hun haarsnit kunnen onderhouden. Klein detail: manlief (vermoedelijk, red.) stond nog onder de douche en had zich nét niet goed genoeg verstopt om volledig uit beeld te blijven. Door de onfortuinlijke locatie van enkele spiegels kwam hij alsnog op pikante wijze in beeld. Kijk maar!

Opgelet! Onderstaande beelden zijn lichtjes pikant van aard. We geven het maar mee!

Let me know when you see it pic.twitter.com/GocQ5oiMZa

— RealJesusChrysler (@ChryslerReal) April 19, 2020