‘Paaldanseres’ op bootje krijgt veel bekijks: “Waarom?!” (video)

Opmerkelijke beelden uit Miami.

Soms kom je op het internet van die taferelen tegen waarvan je amper kan uitleggen wat er juist aan de hand is. Onderstaande video is hier een voorbeeld van.

We zullen misschien gewoon al zeggen wat we zien… Een bootje, een man die het vaartuig bestuurt en een dame die in bikini aan een soort drietand hangt? Ook omstaanders en kijkers van het filmpje kunnen hun ogen amper geloven, zo blijkt.

“Waarom?!”

“Zie je die dame?”, klinkt het vol ongeloof op de achtergrond. “Waarom?”, vraagt iemand zich in de reacties nog luidop af. “Als ik ooit de lotto win, doe ik dit zeven dagen op zeven”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even: