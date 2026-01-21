Vrouw toont trots haar verlovingsring maar gaat viraal vanwege… haar nagels! (video)

Op TikTok gaat een filmpje van een verlovingsring wel heel hard viraal.

Op nog geen dag tijd werd onderstaande video 10 miljoen keer bekeken en werd er meer dan 6000 keer gereageerd. Nochtans lijkt er op het eerste zicht weinig ‘aan de hand’. Inhoudelijk gaat het namelijk om een vrij ‘klassiek’ tafereeltje: een dame die haar verlovingsring toont.

Maar wat meteen opvalt zijn de nagels van de vrouw in kwestie. Die zijn op z’n zachtst uitgedrukt ‘opvallend’ te noemen.

“Dit zou illegaal moeten zijn!”

De opvallende stijl van haar nagels zorgt voor ophef. “Dit zou illegaal moeten zijn”, klinkt het. “Met alle respect, maar WTF”, gaat het verder. “Wie heeft jouw nagels gedaan?”, vraagt een laatste kijker zich nog af. Waarom die verdeeldheid? Wel…