Celien Hermans straalt in zomerse outfit: “Mooi!” (foto)

Celien Hermans heeft een leuke vakantiefoto gedeeld. “Ja, hallow!”, klinkt het in de reacties.

Celien Hermans vertoeft momenteel in Tenerife, waar het zo’n 25 graden is. De 33-jarige dochter van Margriet Hermans is daar niet alleen op vakantie, want ze treedt er ook op als zangeres. Op Instagram postte ze een kiekje waarop ze in een zomerse outfit geniet van het warme zonnetje. “Showtime in Tenerife”, glundert ze bij de foto.

Ontspannen

Lang duurde het niet voordat haar volgers positieve reacties achterlieten. “Veel plezier daar! Lekker ontspannen is goed tegen de stress”, “Mooie outfit!”, “Amai zalig”, “Heel veel succes daar!”, en “Ja, hallow!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram