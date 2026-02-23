Body positivity-influencer krijgt wind van voren na borstvergroting (video)

Een TikTok-ster krijgt heel wat kritiek nadat ze een borstvergroting onderging. Mensen hebben er hun bedenkingen bij, omdat ze voordien haar slanke lichaam en kleine boezem net omarmde.

Clara Dao heeft meer dan drie miljoen volgers op TikTok. Heel wat mensen begonnen haar te volgen omdat ze het vaak over body positivity heeft. De 27-jarige influencer heeft van nature een slank lichaam en kleine borsten. Door haar lichaam te omarmen zoals het is, hielp ze veel vrouwen om zich goed in hun vel te voelen.

Fake en onzeker

Vorig jaar besloot de Vietnamees-Canadese vrouw om een borstvergroting te ondergaan. Dat heeft haar inmiddels heel wat kritiek opgeleverd. Mensen noemen haar naar eigen zeggen onder meer “fake”, “plastic” en “onzeker”. Sommigen vinden dat ze “mooier was toen ze nog haar kleine, natuurlijke boezem had”.

Steun

Zelf laat ze de kritiek niet aan haar hart komen. Ze blijft body-positieve content maken en benadrukt dat “beide versies van haar mooi zijn”. Toch krijgt ze ook veel steun van haar volgers. “Als zij gelukkig is, is dat wat telt”, “Ze ziet er sowieso prachtig uit”, en “Ze gaf jarenlang anderen zelfvertrouwen. Mag ze nu even aan zichzelf denken?”, lezen we ook in de reacties.

Clara voordat ze een borstvergroting ondering:

Foto: TikTok