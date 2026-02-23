Evi Hanssen snakt naar de lente met selfie: “Ik droeg nog eens make-up” (foto)

Evi Hanssen oogst heel wat lof met een leuke selfie. “Prachtig ben je! En ja, laat die lente maar komen”, wordt er gereageerd.

Kijk jij ook zo uit naar de lente? Het zonnetje en zachte temperaturen… heerlijk! Ook Evi Hanssen kan niet meer wachten op de eerste échte zonnestraaltjes van 2026. De 47-jarige presentatrice en auteur deelt op Instagram een selfie waarop ze met een prachtige lach naar de lente uitkijkt. “Selfie. Omdat het licht goed zat en ik nog eens make-up op had. Trouwens… weet iemand waar de lente uithangt? Ze wordt gemist. Ze mag komen”, schrijft ze erbij.

Zonnetje in huis

En jawel: haar volgers hebben alleen maar lof voor haar. “Altijd blij van de positiviteit die jij uitstraalt!”, “Je mooie lach zegt dat je lekker in je vel zit”, “Schoonheid!”, “Prachtig ben je! En ja, laat die lente maar komen”, en “Jij bent de zon!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram