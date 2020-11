Je zou denken dat na 9 maanden COVID-19 het dragen van een mondmasker goed ingeburgerd is geraakt, maar niets is minder waar, zo blijkt uit beelden vanuit Amerika.

In een Costco-winkel weigerde één vrouw resoluut een mondmasker te dragen, tot groot ongenoegen van de andere klanten. “Geen masker, geen service!”, zo schreeuwde iemand van de andere winkelgangers haar toe. “Maak dat je buiten bent!”, was ook nog te horen.

”Mensen worden nog altijd ziek”

Niet dat het de dame in kwestie ook maar iets kon schelen. “Er is geen reden dat ik niet kan of mag winkelen zonder masker”, antwoordde ze. “En het virus dan?”, vroeg iemand haar. “Werken maskers dan?”, vuurde de vrouw terug. “Dit is al meer dan een jaar aan de gang, als maskers zo goed werken, waarom worden mensen nog altijd ziek?”

Uiteindelijk werd de vrouw gearresteerd en naar buiten begeleid, tot groot jolijt van omstaanders en staf.

Foto: still video