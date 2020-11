Toegegeven, het is misschien niet de meest originele setting om je vriendin ten huwelijk te vragen, maar als je als partner de moed bij elkaar sprokkelt om dé vraag te stellen, dan verwacht je geen klap op je kop, niet?

Het was een romantische avond in Disneyland toen Gracie O’Neill plots haar man op zijn knie zag vallen voor haar. De zoveelste keer, zo bleek later uit haar verhaal, want haar vriend hield er nogal van om te doen alsof hij haar ten huwelijk zou vragen. Dus ok, misschien was de fikse klap van O’Neill op het hoofd van haar vriend wel een logische en terechte reactie.

”Voor echt”

Gelukkig voor hem en haar redde hij snel de meubelen en sprak hij de gevleugelde woorden die elke vrouw op dat moment wil horen: “Neenee, deze keer is het voor echt!”. Waarop hij een ring tevoorschijn toverde. Of hoe haar TikTok-filmpje dan ook perfect getiteld is: ‘In de aflevering van vandaag: “Ik haat mezelf omdat…”’.

Foto: still video