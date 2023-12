Vrouw wil vanop rots in water springen maar twijfelt op allerlaatste moment. Gevolg? AUCH! (fails)

Soms is even twijfelen geen slecht plan.

Bijvoorbeeld wanneer je op het punt staat om iets doms te doen. Maar twijfelen kán ook gevaarlijk zijn. Zeker op het laatste moment. Vraag dat maar aan onderstaande dame, die net van plan was om van een rots in het water te springen. Op het allerlaatste moment lijkt ze zich te bedenken. Wat volgt is alsnog een ‘duik’, maar ze raakt daarbij meermaals de rotswand… En dat ziet er zéér pijnlijk uit! We hopen dat ze het goed stelt…

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog de ‘beste fails van het jaar’ toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!