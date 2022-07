BETRAPT: Hitsig koppeltje gaat van bil op dak van parking en gaat viraal (video)

Op Twitter gaat momenteel een filmpje van een wel erg hitsig duo viraal.

De beelden dateren van 19 juli, toen het ook in Snowhill (Birmingham, Engeland) behoorlijk heet was. ’t Was er toen zo’n 38 graden. Dat weerhield onderstaand koppel er niet van om de temperatuur nog een béétje meer de hoogte in te jagen. De man en vrouw besloten om op het dak van een parkeergarage even van bil te gaan. Vermoedelijk dachten ze dat niemand hen kon zien, maar dat was dus helaas niet het geval… Enkele toeschouwers maakten namelijk beelden van het tafereeltje en plaatsten ze op Twitter.

“Zelfs geen flesje water!”

Op het sociale netwerk gaat de video nu viraal en stromen de reacties al een tijdje vlot binnen. “Da’s wild! Ze hebben zelfs geen flesje water bij”, grapt iemand. “Daar mag je niet parkeren, meneer”, gaat het verder. “Hopelijk hebben ze zonnecrème op. De schade die je aan je huid kan aanrichten zonder factor 50, is niet om mee te lachen”, besluit een bezorgde kijker nog. Valt wat van te zeggen, natuurlijk! Kijk zelf maar even. We willen wel waarschuwen voor de eerder pikante aard van de beelden.

Birmingham Snowhill car park Tuesday 19th 38 degrees 12pm 💀 pic.twitter.com/OmmkY1jdmP — Birmingham’s Official #1 Page (@imjustbrum) July 22, 2022

Foto: still Twitter – Bron: fr.metrotime.be