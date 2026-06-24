Man poseert trots met enorme vis, maar dan slaat toekijkende zeeleeuw toe (video)

Hup, weg vis!

Op beelden is te zien hoe een man trots wil poseren met een gigantische vis die hij net gevangen heeft. Terwijl hij voor de camera staat, houdt een nieuwsgierige zeeleeuw hem echter nauwlettend in de gaten.

Weg vis

Plots springt het enorme dier op hem af, waardoor de man de vis van schrik loslaat. De zeeleeuw gaat er vliegensvlug mee vandoor, terwijl de man verbaasd achterblijft. “Haventaks, makker”, lacht iemand. “Een perfect voorbeeld van de wet van de sterkste”, reageert een andere kijker. “Om eerlijk te zijn: het was wel een goede pass”, besluit een laatste persoon.

Foto: Instagram