Lila Moss bedekt zich speels voordat ze poseert in een piepkleine bikini

Lila Moss deelde dinsdag een speelse vakantiefoto op Instagram waarop ze haar lichaam subtiel bedekt terwijl ze geniet van de zon in Spanje.

De 23-jarige dochter van supermodel Kate Moss liet haar indrukwekkende figuur zien in een piepkleine zwarte bikini op het strand. Daarnaast deelde het model ook foto’s waarop ze samen met vrienden feestviert in een diep uitgesneden witte mini-jurk.

Onlangs blikte Lila in een interview met Vogue terug op haar eerste festivalherinneringen. Festivals maken al van jongs af aan deel uit van haar leven, dankzij haar moeder Kate Moss (52) en haar beroemde vriendenkring.

Zo vertelde ze dat haar eerste festivalervaringen plaatsvonden op Bestival en het Isle of Wight Festival, waar ze backstage rondhing met haar moeder en familievriendin Amy Winehouse.

“Ik herinner me nog dat ik backstage met een stift een tattoo op Amy Winehouse haar arm tekende,” vertelde ze lachend.

Ook over haar eigen festivalstijl was Lila opvallend eerlijk. Haar grootste modeflater? “Mijn eerste dag op Glastonbury. Ik droeg een gestreepte jeans. Nu vind ik die verschrikkelijk, maar toen dacht ik echt dat ze leuk waren.”

Lila treedt steeds nadrukkelijker in de voetsporen van haar beroemde moeder. Ze onthulde eerder dat ze minstens één keer per week in Kate Moss’ kledingkast duikt.

“Mijn moeder betrapt me minstens één keer per week in haar dressing. Maar ik weet dat alles wat echt verboden is, goed verstopt ligt. Dus ja, dat vintage Dior Bar-jasje heb ik ondertussen geclaimd.”

Lila, die wordt vertegenwoordigd door het modellenbureau van haar moeder, maakte haar officiële catwalkdebuut in 2020 tijdens de Miu Miu Spring/Summer 2021-show. Sindsdien was ze het gezicht van internationale campagnes voor luxemerken als Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty en YSL Beauty.