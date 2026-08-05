Rihanna’s meest gewaagde foto’s ooit: moeder van drie showt haar opvallende rondingen in een gedurfde stringbody

Rihanna heeft haar 145 miljoen volgers op Instagram verrast met haar meest gewaagde fotoshoot tot nu toe.

De 38-jarige moeder van drie straalde sensualiteit uit in een stringbody waarmee ze haar lingeriemerk Savage X Fenty promootte.

Bijna een jaar na de geboorte van haar dochter Rocki Irish toont de zangeres en zakenvrouw vol trots haar iconische rondingen in een paarse stringbody met kanten details en transparante accenten.

Op een van de foto’s poseert ze speels naast een verkeersbord met de tekst “Curves Ahead” (“Bochten vooruit”), waarop een silhouet staat dat doet denken aan de vormen van een vrouw.

Haar bruine haren draagt ze los over de schouders, terwijl een subtiele make-up haar natuurlijke uitstraling extra benadrukt.

Bij de fotoreeks schreef Rihanna: “even outside has rules @savagexfenty.”

Naast haar muzikale carrière heeft Rihanna ook veel succes als onderneemster dankzij Savage X Fenty, het lingeriemerk dat ze in 2018 oprichtte. Het assortiment omvat naast lingerie ook beha’s, ondergoed, nachtmode en comfortabele loungewear.

Met haar ondernemingen heeft de wereldster haar zakelijke activiteiten verder uitgebreid. Samen met haar partner A$AP Rocky is ze de moeder van RZA (4), Riot (3) en Rocki (11 maanden).