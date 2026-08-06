Bianca Censori en Kanye West tonen opnieuw hun liefde met opvallende foto’s

Kanye West en zijn vrouw Bianca Censori lijken nog altijd volop te genieten van hun huwelijk. Dinsdag deelde het Australische model en architecte (31) een reeks intieme foto’s van het koppel op haar Instagram Stories.

Op een van de beelden geven Bianca en de 49-jarige rapper elkaar een tongzoen voor een selfie die in een fotocabine lijkt te zijn genomen. Op andere foto’s knuffelt Bianca haar echtgenoot terwijl ze verleidelijk aan haar vinger knabbelt.

Daarnaast deelde ze ook enkele oudere foto’s uit 2023 waarop ze poseert in een van haar kenmerkende, opvallende outfits. Ze draagt een nauwsluitende body van netstof zonder zichtbaar ondergoed, gecombineerd met een blonde pruik en designerhakken.

Vorige week trok Bianca opnieuw de aandacht met een gewaagde fotoshoot in een ondergrondse parkeergarage. Ze poseerde in een Yeezy-stringbody, netkousen en hoge hakken, terwijl haar lange lichtbruine haar los over haar rug viel.

Op één van de foto’s hurkt ze op haar hakken, terwijl een andere pose haar rechtstaand toont met een body waarvan de bandjes nauwelijks haar bovenlichaam bedekken.

De foto’s verschenen zowel op Bianca’s eigen Instagram-account als op dat van de Australische stylist en fotograaf Gadir Rajab.

Hoewel vaak wordt gesuggereerd dat Kanye West bepaalt wat zijn vrouw draagt, sprak Bianca die geruchten eerder tegen. In een interview met Vanity Fair in maart benadrukte ze dat haar minimalistische stijl een persoonlijke en artistieke keuze is.

“Ik zou nooit iets doen waar ik zelf niet achter sta,” zei ze. Volgens Bianca is haar kledingstijl het resultaat van een samenwerking met Kanye en niet van eenzijdige beslissingen.

“Het is nooit zo geweest dat mij werd verteld wat ik moest doen. Als je met Gianni Versace getrouwd was geweest, zou hij je toch ook een jurk cadeau hebben gedaan?”

Kanye en Bianca leerden elkaar kennen nadat de rapper haar via Instagram contacteerde en haar in november 2020 aanwierf voor zijn modemerk Yeezy. Ze trouwden in het geheim in december 2022, kort nadat Kanye’s scheiding van Kim Kardashian officieel was afgerond.