Vrouw na rampzalige kappersbeurt: “Ik vond huilvideo’s altijd belachelijk en zie mij hier nu…” (video)

Een vrouw bleef in tranen achter na een ongelukkige kappersbeurt. Naar eigen zeggen heeft ze nu het “lelijkste kapsel ooit”. “Ik vond huilvideo’s altijd belachelijk”, zo vertelt ze in het TikTok-filmpje. “En zie mij hier nu…”

We kunnen het best begrijpen. Voor veel mannen en vrouwen is je haar en hoe het eruitziet enorm belangrijk. Temeer omdat je er vaak ook een langere periode voor “gespaard” hebt. Wanneer je dan naar de kapper gaat en je krijgt niet de gewenste of gedroomde snit, dan kunnen de emoties wel eens hoog oplopen.

”Sorry!”

“Sorry voor het lelijke huilen en het vloeken, maar vooral sorry dat jullie mijn verschrikkelijke kapsel moeten zien”, zo schrijft Rosa, een beauty influencer nota bene, bij haar video op TikTok. De meeste mensen probeerden in de commentaren haar nog een hart onder de riem te geven. “Gewoon doorzetten, schat. Je zal erop terugblikken en lachen, het is een kleine twist in het plot van je leven”, zo typt iemand neer.

Foto: TikTok