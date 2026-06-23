Vrouw maakt selfie tijdens baseballwedstrijd, maar ze had beter opgelet… (video)

Op zich heeft ze nog heel veel geluk gehad.

Op straffe beelden is te zien hoe een vrouw samen met een vriendin geniet van een baseballwedstrijd. Wanneer ze een selfie willen maken, vliegt er plots een baseball tegen haar hoofd. Pijnlijk, al had het veel erger kunnen aflopen.

Aandachtig blijven

Al vinden de meeste kijkers dat ze beter had moeten opletten. “Let op. Kijk naar de wedstrijd”, “Ja, ik ga echt niet op die plaatsen zitten om op mijn telefoon te spelen”, “Dat had honderd keer erger kunnen aflopen!”, en “Ze had beter naar de wedstrijd gekeken dan naar haar telefoon”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram