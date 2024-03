Vrouw kan eindelijk laatste stukje van puzzel leggen, maar dan doet haar vriendin DIT: “Deze grap gaat te ver!” (video)

Op videobeelden is te zien hoe een vrouw op het punt staat om een puzzel volledig af te maken, maar daar steekt haar vriendin een stokje voor…

Puzzelen, het vergt heel wat geduld en doorzettingsvermogen. Zeker als het om een exemplaar van meer dan duizend stukjes gaat. Maar wat een voldoening geeft het als je dan eindelijk het allerlaatste stukje kan leggen. Dat is precies wat we in onderstaande video te zien krijgen, alleen had de puzzelaarster in kwestie niet verwacht dat haar filmende vriendin haar moment de gloire eigenhandig zou verpesten. “Nee, dat deed je niet!”, kan ze haar ogen niet geloven.

Verontwaardiging

Het filmpje ging met meer dan 80 miljoen views viraal. De meerderheid van de kijkers vindt het moment pijnlijk om te zien. “Hoe kan ze zo rustig blijven?!”, “Ik zou onze vriendschap beëindigen”, “Deze grap gaat te ver!”, “Ik zou gehuild hebben…”, “Bovendien zag de puzzel er heel moeilijk uit”, en “Ik zou weggelopen zijn”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok