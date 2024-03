Dame bestelt jurk met ‘leuke print’ via Shein, maar iedereen ziet er iets anders in: “Sorry maar dit lijkt écht op een gigantisch seksspeeltje!” (video)

Online shoppen is en blijft soms een ware uitdaging.

Want hoewel alles er op foto prima uit kan zien, weet je pas écht wat je gekocht hebt wanneer het pakje geleverd wordt. Dat zal ook onderstaande dame nu goed genoeg beseffen. Zo bestelde ze een jurk met een ‘leuke print’ via modewebwinkel Shein…

Niets aan de hand, zou je denken. Maar wanneer ze haar nieuwste aanwinst toont in een TikTok-filmpje, zijn de reacties haast unaniem. Het bewuste patroon zou namelijk lijken op een uit de kluiten gewassen seksspeeltje.

“Sorry maar dit lijkt écht op een gigantische dildo!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Sorry maar dit lijkt écht op een gigantische dildo”, klinkt het. “Hopelijk heb je het bonnetje nog”, gaat het verder. “Penisjurk”, omschrijft iemand het nog kort en bondig. Ergens begrijpen we de kritiek wel… Kijk zelf maar even.