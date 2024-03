Influencer poseert aan zee maar golf zorgt voor ‘badpakblunder’! (fails)

Het leven van een influencer is niet altijd even gemakkelijk.

Da’s toch wat we durven vermoeden als we onderstaand tafereel even bekijken. Zo zien we een dame in badpak poseren op het strand. Alles lijkt perfect te verlopen, tot een stevige golf de ‘fotoshoot’ én de dame letterlijk in het water doet vallen. Ook haar badpak lijkt het even te begeven door die woeste kracht van de natuur. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk zelf maar!