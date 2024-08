Vrouw heeft hond netjes aan de leiband, maar dan ziet hij een zwaan in het water… (video)

Je hond aan de leiband houden, is niet altijd de veiligste optie voor jezelf…

Op geestige beelden is te zien hoe een vrouw een wandeling maakt met haar hond, maar wanneer ze aan een plas water komen, loopt het mis.

Leiband loslaten

De viervoeter spot een zwaan in het water en stormt er als een gek op af. Resultaat? Zijn baasje wordt mee het water in gesleurd. Aanvankelijk blijft laatstgenoemde nog op haar benen staan, maar al snel valt ze in het water en moet ze de leiband loslaten. En de zwaan? Die lacht het laatst, want ze gaat duidelijk sneller vooruit dan de ploeterende hond.

Foto: Daily Buzz