Koppel probeert straf trucje te doen in zwembad, maar dat loopt fout: “Ik kan niet stoppen met lachen!” (video)

Een zwembad is ideaal om eens te kijken of je over acrobatisch talent beschikt, maar dit koppel oefent best eerst nog even…

Op beelden is te zien hoe een koppel een stunt wil uithalen in een zwembad. De bedoeling is dat de vrouw zich afzet op de schouders van de man om vervolgens een omgekeerde salto uit te voeren. Dat lukt maar half waardoor ze met haar volledige gewicht recht op haar vriend belandt en ze samen kopje onder gaan. Hun lachende gezichten verraden echter dat ze allebei gelukkig oké zijn.

Olympische Spelen

Het filmpje werd gedeeld op TikTok, waar het al meer dan 16 miljoen keer bekeken werd. “Auch!”, “De arme man had dit echt niet verwacht”, “Ik kan niet stoppen met lachen!”, en “Jullie zijn duidelijk klaar voor de Olympische Spelen”, reageren enkele kijkers.

Foto: TikTok