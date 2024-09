Dame wil schildpad helpen, maar dat loopt niet goed af! (fails)

Dan wil je eens een goeie daad verrichten…

Op onderstaande beelden zien we een ware dierenvriend aan het werk. Zo besliste onze hoofdrolspeelster van dienst om een schildpad naar veiligere oorden te brengen. “Ze doet het werk van de heer”, horen we de cameraman nog lovend zeggen. Maar niet veel later liggen de vrouw én de schildpad op de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…