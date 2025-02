Vrouw draagt pintjes op nonchalante wijze. En dan… (video)

Hup, weg sfeer!

Altijd fijn als je vriendin met biertjes uit de winkel komt. Alleen was onderstaande dame iets te enthousiast én overmoedig tijdens het vervoeren ervan. Op videobeelden zien we hoe ze de pintjes heel even ondersteboven draagt. Lang genoeg om de zwaartekracht zijn werk te laten doen…

Avond verpest

Het filmpje werd duizenden keren bekeken en lokt heel wat reacties uit. “Wat een drama”, “Ik ben al bang om ze normaal te dragen, laat staan ondersteboven”, “Straf dat ze nog nooit van zwaartekracht heeft gehoord”, “Hoe heeft ze ze zo lang ondersteboven kunnen houden?!”, en “Zo verpest je dus in een-twee-drie een topavond”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram