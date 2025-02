Dame poseert in bikini op het strand. Maar dan? WOOPS! (fails)

Het leven van een influencer kan soms uitdagend zijn…

Want verzin keer op keer maar eens een leuke, nieuwe post. Daar had ene Svetlana gelukkig wat op gevonden. Zo vond ze er niets beters op om op het strand in bikini te poseren. Dat lijkt aanvankelijk allemaal prima te verlopen. Maar wanneer ze niet veel later naar de lens kijkt, merkt ze niet op dat de naburige waterlijn wel erg snel komt aanstromen. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een zeer uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…