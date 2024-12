Vrouw brengt vriendin cocktails aan zwembad, maar dan loopt het fout… (video)

Daar gaat de apero…

Geestige beelden vanuit Bribie Island, een zandeiland in Queensland (Australië). Enkele vriendinnen genoten daar van de zon aan het zwembad. Het enige wat nog miste, was een cocktail.

Glas in zwembad

“Komt in orde”, zo dacht één van de aanwezigen. Wanneer ze aan komt lopen met enkele tequila’s sunrise en die aan haar vriendin wil overhandigen, beweegt ze iets te hard waardoor de helft van de drankjes aan diggelen – en eentje zelfs in het zwembad – vallen. Ach ja, scherven brengen geluk, al zouden we daar in het zwembad toch extra hard mee oppassen.

Foto: YouTube