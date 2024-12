Pure adrenalinekick in deze rodelbaan in de Zwitserse Alpen (video)

Dat ziet er behoorlijk de moeite uit!

Mocht je nog geen vakantieplannen hebben, dan kunnen we een leuke bestemming aanraden mét extra entertainment. In de Zwitserse plaats Kandersteg, aan het Oeschinenmeer, kan je immers genieten van een rodelbaan met panoramisch uitzicht op de Alpen.

Zelf afremmen

Het karretje waar je in zit gaat behoorlijk snel, al heb je alles zelf onder controle, dus afremmen wanneer het nodig is. Het ritje is 750 meter lang en gaat over een hoogteverschil van 150 meter. Pure adrenaline dus! Kijk zelf maar…

Foto: YouTube