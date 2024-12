Dat moeten ze duidelijk geen twee keer doen…

Op geestige beelden is te zien hoe een vrouw op het punt staat om in alle rust en kalmte een heerlijke snack te eten. Enkele filmende mannen kijken vanuit hun auto toe.

Als blikken konden doden

Ze wachten tot het satéstokje bijna in haar mond gaat en duwen dan keihard op de claxon. De vrouw schrikt zich te pletter en kijkt de grapjassen aan met een dodelijke blik. Ach, af en toe moeten we eens kunnen lachen in het leven.

Foto: Daily Buzz