Een Amerikaanse vrouw is helemaal door het lint gegaan in een supermarkt waar haar man met een andere vrouw aan de kassa stond te wachten. Hoe ze de twee betrapte, is niet geweten, maar dat de kerel de volle lading over zich kreeg, dat bewijzen deze beelden.

”Is dit wat je doet? Is dit wat je doet?!”, zo herhaalde ze meermaals toen haar verbouwereerde man haar nog probeerde te kalmeren. “Wie is ze?”, vroeg ze hem. “Zij is mijn ‘home girl’”, antwoordde hij. Waarop ze compleet ontplofte: “Doe mijn schoenen uit. Ik heb ze voor je verjaardag gekocht, doe ze uit!”, eiste ze. “En de sokken ook!”

Drankje

Enkele seconden later zou ze haar drankje nog naar hem gooien, waarop een winkelmedewerkster hen verzocht weg te gaan. De man bleef wat verweesd achter met zijn ‘home girl’. “Ben je ok?”, vroeg iemand nog. “Dit is gewoon mijn ‘home girl’”, herhaalde hij. De video ging meteen viraal op websites als Reddit en YouTube.

Foto: still video YouTube