Vrouw aait alpaca, maar dat had ze beter niet gedaan: “Ik schrok zo hard!” (video)

Volgende keer toch maar wat meer afstand houden…

Op beelden is te zien hoe een vrouw een onaangename kennismaking heeft met een alpaca. De vrouw, ene Marie uit Wenen, wilde het dier dolgraag aaien, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. De alpaca keek haar aan en spuwde in haar gezicht, tot luid geschreeuw van haar kant.

Hilariteit

Het filmpje werd al bijna 50 (!) miljoen keer bekeken. “Dat zag je toch zo aankomen!”, “Hahaha, dit is te grappig!”, “Ik moest zo hard schrikken!”, “En toch vind ik hem schattig”, en “Hilarisch!”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok