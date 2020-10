Haaa… Een stevig avondje uit. Hoelang is dat niet geleden?

Om de heimwee naar leukere tijden toch een béétje te temperen, hebben we onderstaand filmpje voor je klaarstaan. Daarop is te zien hoe enkele dames een dronken vriendin thuisbrengen.

Da’s natuurlijk zeer sympathiek van de dames in kwestie, maar ze hadden beter nog iéts langer hun vriendin in ‘t oog gehouden. Want ja hoor, ‘t gaat nog aardig mis op het einde.

En nu u toch aan het lachen bent…

Voor de lol voegen we ook nog enkele hilarische ‘fail-compilaties’ toe. Want lachen is gezond en gezond blijven is dezer dagen méér dan belangrijk! Veel kijk- en lachplezier:







Foto: still – Bron: VKMag