Er is een nieuwe video opgedoken waarop duidelijk te zien is dat er een explosie plaatsvindt in de lucht op het moment dat het Oekraïense vliegtuig neerstortte in Iran.

De beelden zijn bevestigd door Bellingcat en The New York Times. Er is een lichtflits te zien voordat 20 seconden later een knal klinkt.

176 doden

Bij de vliegramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven. De Verenigde Staten, Canada en andere westerse landen geloven intussen dat het vliegtuig per ongeluk is neergehaald door een Iraanse raket. Iran blijft dit in alle toonaarden ontkennen.

