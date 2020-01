Zo’n negen uur geleden deelde Reddit onderstaande video op Facebook.

En vanaf dan ging het HARD! 2.5 miljoen keer werd het filmpje al bekeken. En dan hebben we het énkel nog maar over Facebook.

“De voorbije zes maanden heb ik mijn vriendin ‘gemonteerd’ in haar favoriete film: Doornroosje. Met de hulp van enkele Reddit-gebruikers uit de buurt, heb ik haar eindelijk dé vraag durven stellen in een ‘volle cinemazaal'”, klinkt het in de omschrijving.

De man had zichzelf én zijn vriendin dus verwerkt in Doornroosje. Na enige tijd heeft zijn toekomstige door wat er aan de hand is. En dán beseft ze dat de cinemazaal gevuld is met familie en vrienden… Hét moment om door zijn knie te gaan, dacht onze romantische held van dienst. En (uiteraard) met succes!

Zet onderaan rechts zéker het geluid aan!

Foto: still