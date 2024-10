Uitbundige dame zorgt voor CHAOS: dj-tafel gaat tegen de grond! (fails)

Het is weer meer dan hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Met een leuke tijd is niets mis! In de club of op een feestje eens heerlijk uit je dak gaan, moet uiteraard kunnen. Al let je dan toch soms beter wat extra op. Dat zal onderstaande dame nu ook wel beseffen.

Aanvankelijk zien we hoe de vrouw op de dansvloer het beste van zichzelf geeft. Maar wanneer ze niet veel later de dj-tafel vastpakt, loopt het helemaal mis. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…