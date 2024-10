Dame wil glazen douchedeur sluiten. Maar dan? WOOPS! (fails)

Dat ging niet volledig volgens plan, denken we dan…

Een douche omgeven door glas is mooi. Het oogt netjes en stijlvol. Maar toch kan het soms gevaarlijk zijn. Zeker wanneer je de glazen douchedeur probeert te forceren. Dat zal onderstaande dame nu ook wel begrijpen. We zien hoe ze behoorlijk wat moeite heeft met het sluiten van de douchedeur. Niet veel later liggen er overal scherven. Je ziet het gebeuren in de eerste van de onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…