Paaldanseres wil even tonen wat ze kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Uitpakken met straffe kunstjes is altijd leuk.

Of toch meestal. Vooral als wat je probeert ook daadwerkelijk lukt. En laat daar nu net het schoentje wringen in onderstaand tafereel. We zien hoe een dame zich klaarmaakt om een filmpje te maken tijdens het paaldansen. Aanvankelijk lijkt alles naar behoren te verlopen, maar niet veel later komt ze lelijk ten val. Gelukkig lijkt ze niet ernstig gewond te zijn, als we de eerste video mogen geloven.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…