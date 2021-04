Hoe zit het eigenlijk met de traditie om een fles champagne te breken bij de doop van een nieuw schip? Het Australische ministerie van Defensie vraagt zich waarschijnlijk hetzelfde af nadat dansers de show stalen bij de ingebruikname van een nieuwe Australische marineschip.

In plaats van vast te houden aan de traditie van het breken van een fles over de boeg besloot de marine blijkbaar dat er een beetje meer show nodig was. Naast een fanfare, die een eerbetoon aan wijlen Prins Philip bracht, had de Royal Australian Navy enkele dansers uitgenodigd om de hooggeplaatste gasten te vermaken.

Ongepast

Een groep van zeven schaars geklede danseressen, gekleed in zwarte shorts en rode baretten, stond voor het oorlogsschip. Ze voerden een routine op die beter op TikTok zou hebben gepast. Er werd flink getwerkt op het nummer Boasty van rapper Wiley en de Jamaicaanse dancehallartiest Sean Paul.

Onder de toeschouwers bevonden zich de gouverneur-generaal en het hoofd van de strijdkrachten – die tijdens het optreden zichtbaar ongemakkelijk werden. De beslissing om de ceremonie niet zo conventioneel te laten verlopen, viel niet in goede aarde. In een gesprek met ABC uitte liberaal politicus Phillip Thompson zijn teleurstelling over de vertoning.

“De normen in de ADF, en zeker bij de indienststelling van een schip, zouden een beetje hoger moeten liggen dan dat,” zei Mr Thompson. “Ik vind niet dat het gepast is om te twerken.”

