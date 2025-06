Squid Game seizoen 3 – De ontknoping is eindelijk daar

Het moment is aangebroken. Na twee zenuwslopende seizoenen keert de megahit Squid Game terug met een derde en laatste hoofdstuk. Het einde van seizoen 2, met zijn controversiële cliffhanger, liet fans verdeeld achter. Maar nu belooft Netflix een waardige afsluiter van een van de populairste series ooit.

Een mislukte opstand

Waar het eerste seizoen het publiek verraste met het brute spelconcept, bracht seizoen 2 meer inzicht in de regels en de gruwel van de dodelijke kinderspelletjes die Gi-Hun opnieuw moest doorstaan – ditmaal met een ander doel.

Als enige overlevende van het eerste spel besloot Gi-Hun terug te keren. Niet voor het geld, maar om het systeem van binnenuit te ontmantelen. Hij probeerde de verliezen te beperken en zelfs bondgenoten te verzamelen voor een opstand. Aanvankelijk leek het plan te werken, maar al snel ontstond verdeeldheid binnen de groep. Sommigen wilden doorgaan. Anderen wilden stoppen. Chaos volgde.

De aanval op het commandocentrum mislukte. De rebellen werden uitgeschakeld. En het spel ging verder.

Het spel is nog niet voorbij

Veel fans hoopten op antwoorden in seizoen 2. In plaats daarvan kregen ze opbouw en frustratie. Seizoen 3 moet het allemaal rechtzetten.

De officiële trailer maakt duidelijk: het dodelijke spel gaat door.

Zal Gi-Hun eindelijk slagen in zijn missie? Of wacht hem nu een definitieve nederlaag? Komt er hulp van buitenaf? En wat is de rol van agent Jun-Ho, die nog steeds onderzoek doet naar het mysterie van het eiland?

Seizoen 3 belooft antwoorden, confrontaties en een finale vol spanning.

Squid Game seizoen 3 is te zien op Netflix vanaf 27 juni.