Zus van Miley Cyrus geniet in bikini: “Je straalt!” (foto’s)

Ook Brandi Cyrus is razend populair.

Want de 38-jarige zus van zangeres Miley Cyrus doet het met haar meer dan 1 miljoen volgers ook helemaal prima op Instagram. En dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoverslag op haar pagina plaatste. “48hrs at my favorite Vegas hotel”, schrijft ze bij het album. Daarin zien we Brandi meermaals in bikini genieten.

“Je straalt!”

Al vlug krijgt ze lovende reacties op haar post. “Je straalt”, klinkt het. “Je legt ons weer in de watten”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.