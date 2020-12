Opmerkelijke beelden uit hartje Sevilla, Spanje.

Ook daar hebben ze een avondklok; van 22u00 tot 07u00. Twee dames in bikini vonden het echter een goed idee om rond 04u31 even in een openbare fontein te springen. Beelden van hun opmerkelijke ‘dansje’ gaan momenteel viraal op sociale media.

Volgens de lokale politie was één van de twee dames eerder aanwezig op een feestje in de buurt. Ook zoekt de politie nu verder naar andere personen die op het bewuste feestje aanwezig waren.

“Onverantwoord!”

Adjunct-gouverneur Juan Carlos Cabrera is niet te spreken over het gedrag van de dames. “Onverantwoord”, klinkt het. Ook roept hij vooral jongeren op om dergelijk gedrag niet na te bootsen en hun verantwoordelijkheid te nemen. “Alleen zo kunnen we de gevolgen van de pandemie afzwakken”, laat hij weten.

Foto: still video Instagram Emergencias Sevilla – Bron: The Sun