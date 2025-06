Loper viert zijn overwinning nog voor de eindmeet, maar krijgt deksel op de neus! (fails)

Hier zijn we weer met een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Op onderstaande beelden zien we enkele lopers sprinten. En al vrij snel wordt duidelijk dat het voor één van de sporters een ruime overwinning zal worden. Maar dan begint hij toch wel héél stoer te doen. Zo pakt hij met een gebaar uit naar zijn tegenstanders, nog tijdens de wedstrijd. ‘Hoogmoed komt voor de val’ mag je hier zeer letterlijk nemen. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…