Ze loopt snel even naakt door haar appartement. Maar dan? Oogcontact met de buurman! (video)

Dit wil je toch liever niet meemaken.

Je kent het wel: je staat op het punt om te douchen, maar je bent nog iets vergeten. Dan maar snel even in je blootje door het appartement lopen. Dat is ook exact wat de 20-jarige influencer Rhodé Kok deed. Een klein risico, want haar appartement heeft enkele grote ramen met aardig wat inkijk.

Op TikTok doet ze haar verhaal, dat nu aardig viraal gaat. “Ja jongens, aan alles komt een einde. Ik ga verhuizen”, opent ze. Wat volgt is een kleine beschrijving van het pand, met vooral aandacht op het grote raam en het feit dat er overburen zijn. Nadien legt ze uit dat ze net op het punt stond om te gaan douchen, maar dat ze nog wat muziek miste. Dus snel even in haar blootje naar de keuken om haar speaker te gaan halen.

“Volledig oogcontact met mijn overbuur… Ik naakt, hij niet… Da’s niet tof. Voor hem niet, voor mij niet. Ik heb mezelf daarna op de grond geworpen, daar heb ik dan een tijdje gelegen, uit schaamte, en nadien de moed verzameld om weer terug te lopen”, gaat haar verhaal verder. “Ik heb toen de speaker bij mijn kont gehouden en ben zo weer teruggelopen. Ja… Dat soort dingetjes kunnen wel gebeuren in dit appartement. Daar zou ik zeker rekening mee houden… Euh, ja, stuur me zeker een mailtje als je wil komen bezichtigen, want ik moet hier zo snel mogelijk weg”, besluit ze nog.

Hilariteit alom

Haar video werd ondertussen al meer dan een half miljoen keer bekeken. “Jongens ik krijg allemaal mails, het verhuizen was een grapje sorry”, reageert Rhodé zelf al meteen. “Hij zal vanaf nu waarschijnlijk altijd bij dat raam staan”, gaat het verder. “Die buurman heeft geluk😭🙏”, besluit een laatste kijker nog.