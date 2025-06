Dame waagt zich aan salto op gras, maar maakt een pijnlijke landing (video)

Tien punten voor de moeite!

Gymnastiek – je moet er voor gemaakt zijn. De vrouw in onderstaande video toont duidelijk heel wat acrobatisch talent, maar bij acrobatiek hoort nu eenmaal vallen en opstaan. Haar salto loopt niet helemaal zoals gepland, maar het gras zorgt gelukkig voor een relatief zachte landing.

Geen fail

In de reacties krijgt ze vooral steun voor haar poging. “Het begin was goed, probeer het nog eens, maar wel veilig…”, “Toch geen totale fail. 99% van de mensen kan dit niet eens”, en “Gras of niet, dat doet nog steeds verdomd veel pijn. Mijn lijf doet al pijn van er gewoon naar te kijken. Ik heb dit zelf gedaan als turnster en ben nog erger gevallen”, klinkt het.

Foto: Instagram