Lesley-Ann Poppe deelt liefdevolle foto’s: “Ja, ik was zwanger toen we net een koppel waren”

Lesley-Ann Poppe heeft enkele foto’s gedeeld waarop haar levensloop van de afgelopen tien jaar te zien is. “Zolang jullie maar gelukkig zijn”, klinkt het in de reacties.

Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin stapten in 2017 in het huwelijksbootje. Een jaar eerder leerden ze elkaar kennen, en toch was Lesley-Ann toen al in verwachting van hun eerste kindje samen. De 46-jarige zakenvrouw postte op Instagram tien foto’s – eentje voor elk jaar dat ze een koppel vormen. “Deze challenge is zo leuk dat ik hier echt aan wil meedoen. Ons door de jaren heen. En ja, ik was zwanger toen we nog maar net 6 weken een koppel waren haha”, glundert ze bij de kiekjes.

Bewondering

In de reacties klinkt vooral veel bewondering en warmte. “Zolang jullie maar gelukkig zijn. Laat iedereen maar denken wat ze willen. Alsof niemand ooit fouten maakt. Genieten van elkaar door dik en dun”, “Toppers, heel mooi!”, “Prachtige foto’s”, en “Zo’n mooie foto’s met heel veel liefde”, lezen we onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram