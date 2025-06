Baasje roept hond, maar doet alsof ze hem niet ziet. Zijn reactie? HILARISCH! (video)

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Kijk, af en toe een grapje uithalen met je hond moet kunnen. De dame in onderstaande video besloot even te doen alsof ze haar trouwe viervoeter niet zag, hoewel hij gewoon naast haar op het bed ligt. Ze roept hem en kijkt rond, waarop de hond in precies dezelfde richtingen kijkt. Na ongeveer een minuutje haalt ze hem uit zijn ‘lijden’.

Hilariteit

Het filmpje wordt behoorlijk gesmaakt op Instagram, waar kijkers in een deuk liggen. “Ik vind het geweldig dat hij kijkt naar waar jij kijkt”, “Zo schattig”, en “Hij denkt: ‘oh shit, waar ben ik? Ik kan mezelf ook niet vinden!’”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram