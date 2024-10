Trainer helpt vrouw met stretchoefening, maar er hangt een geurtje aan: “Wat had hij verwacht?!” (video)

Sporten is gezond, al is het niet altijd zonder risico…

Op geestige beelden is te zien hoe een Amerikaanse fitnesscoach een vrouw helpt bij het stretchen. De vrouw ligt met haar rug op een fitnessbank terwijl de man haar benen zo ver mogelijk stretcht. Zijn gezicht komt daarbij gevaarlijk dicht bij haar achterwerk en net op dat moment gebeurt het (misschien niet zo) onverwachte…

Lachgas

De trainer deelde het filmpje op TikTok, waar het al meer dan 20 miljoen keer bekeken werd. Het mag niet verbazen dat het in de reacties voor heel wat hilariteit zorgt. “Ik lig strijk van het lachen”, “Zo dicht met zijn hoofd ertegen… Wat had hij verwacht?!”, “Dat noem je dus lachgas”, “Ik zou het in mijn broek gedaan hebben van het lachen”, “Dat zag je toch van ver aankomen!”, en “Hoe vaker ik het zie, hoe grappiger het wordt”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok