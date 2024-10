Dame filmt dansje in openbaar toilet. Maar dan? GÊNANT! (fails)

Als je een leuk filmpje wil maken, kijk dan eerst of de kust veilig is…

Op TikTok gaat onderstaande video momenteel aardig viraal. We zien een jongedame die voor de spiegel in een openbaar toilet haar beste dansmoves laat zien. Zo neemt ze een leuk dansje op. Alles lijkt goed te gaan, totdat haar overgrootmoeder onverwacht achter haar verschijnt. Wat volgt is een toch wel vrij gênant momentje, want de onverwachte toeschouwster weet even niet wat ze meemaakt. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Natuurlijk vinden we het ook nu niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan gevulde failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…