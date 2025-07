Lenige dame wil tonen wat ze kan. Maar dan? AUCH! (video)

Tonen wat je kan, is iets wat velen online graag doen.

Zo ook onderstaande dame. Al van bij het begin van de video is het duidelijk dat ze behoorlijk lenig is. Gezwind huppelt ze richting een cirkel die vasthangt aan het plafond.

Al snel wordt duidelijk wat haar plan is: uitpakken met een straffe routine. De camera staat klaar, het materiaal is aanwezig… Kortom: alles is prima in orde. Of dat zou je toch op het eerste zicht denken.

Woops!

Wanneer ze met een aardig sprongetje op de constructie duikt, gaat het mis. De cirkel én onze pechvogel van dienst belanden met een smak op de grond. Volgende keer toch beter even testen voor je begint te filmen? Kijk maar…